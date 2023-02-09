МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. РЖД планируют инвестпрограмму на 2024-2025 годы в размере 1,2-1,3 триллиона рублей ежегодно, сообщил первый заместитель генерального директора компании Вадим Михайлов. РЖД увеличили экспорт нефтеналивных грузов на восток

"Уровень примерный инвестпрограммы на 2024-2025 годы будет 1,2-1,3 триллиона рублей. Это такие параметры, к которым мы хотим стремиться", — сообщил Михайлов в ходе Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал".

По его словам, в настоящее время основные параметры инвестиционной программы на следующие два года РЖД обсуждают в правительстве.

Михайлов в декабре 2022 года сообщал, что РЖД планируют инвестпрограмму на 2024-2025 годы на уровне примерно 1 триллиона рублей в год или чуть больше. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов тогда же говорил, что Минтранс РФ ожидает роста capex РЖД на 50% в 2024-2025 годах. Он добавлял, что эти параметры обсуждаются, чтобы сбалансировать программу.

Ранее в четверг Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год. В том числе с учетом определения источников.

Инвестпрограмма РЖД на 2023 год сверстана в рекордном объеме — свыше 1,07 триллиона рублей. Capex госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышал эту планку.