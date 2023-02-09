Лавров заявил о возможности компаний России нарастить инвестиции в Судан
Лавров: российские компании могут нарастить инвестиции в горнодобывающую отрасль Судана
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ХАРТУМ, 9 фев — ПРАЙМ. Российский бизнес изучает возможность увеличения объема инвестиций в суданский горнодобывающий сектор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В четверг состоялись переговоры главы российского МИД с его суданским коллегой Али Ас-Садеком, председателем Верховного Совета Судана генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом и его замом генерал-полковником Мухаммедом Дагло.
"Ценим заинтересованность наших суданских друзей в привлечении дополнительных российских инвестиций", — отметил министр.
Лавров добавил, что в данный момент российские компании изучат конкретные предложения по данному вопросу.
https://1prime.ru/finance/20230209/839748585.html
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