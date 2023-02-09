ХАРТУМ, 9 фев — ПРАЙМ. Российский бизнес изучает возможность увеличения объема инвестиций в суданский горнодобывающий сектор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Судан

В четверг состоялись переговоры главы российского МИД с его суданским коллегой Али Ас-Садеком, председателем Верховного Совета Судана генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом и его замом генерал-полковником Мухаммедом Дагло.

"Ценим заинтересованность наших суданских друзей в привлечении дополнительных российских инвестиций", — отметил министр.

Лавров добавил, что в данный момент российские компании изучат конкретные предложения по данному вопросу.