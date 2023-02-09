МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что повышенные расходы бюджета 2022 года не несут существенных рисков для инфляции, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. ФТС уменьшила перечисления в бюджет на 31,3 процента

"Правительство все всегда координирует с центральным банком, то есть эти расходы федерального бюджета (2022 года — ред.), уровень дефицита и, соответственно, время когда они произошли, были скоординированы с центральным банком. А этом плане сюрпризов не должно быть. Совместно мы считаем, что существенных рисков для инфляции не несет", — сказал он.

По данным Росстата, инфляция в России с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее. Ускорение недельной динамики отмечается вторую неделю подряд. Прибавила инфляция и в годовом выражении — на 6 февраля она ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%.

Расходы бюджета за 2022 год были исполнены на 31,131 триллиона рублей, что составляет 131,4% к утвержденному общему объему расходов на 2022 год, или 97,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

В начале января глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что расходы были профинансированы за счет дополнительных доходов, одним из источников стали нефтегазовые доходы, которые принесли примерно 2,8 триллиона рублей.

Тогда же он сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, что равняется 2,3% ВВП.