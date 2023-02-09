МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Реинвестирование дивидендов станет одним из важных драйверов роста рынка акций в РФ в 2023 году, а интерес к таким акциям у российских частных инвесторов будет повышаться по мере снижения ставки ЦБ к концу года, следует из отчета аналитиков департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка, который есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили, как научиться жить без долгов

"После ухода "недружественных" нерезидентов с российского рынка объемы торгов акциями резко сократились. В декабре 2021 года среднедневной объем на Мосбирже составлял 130 миллиардов рублей, а в 2022 году данный показатель снизился до 35 миллиардов рублей в день. Выплата дивидендов и их последующее реинвестирование оказывают заметное влияние на ликвидность рынка и укрепляют доверие инвесторов к эмитентам", — говорят они.

"Из 3,8 триллиона рублей, выплаченных в 2022 году, более 900 миллиардов рублей приходится на акции в свободном обращении, владельцы которых могут реинвестировать дивиденды. Особенно выраженно эффект от реинвестирования был заметен в конце 2022 года после зачисления на счета инвесторов крупных выплат от "Газпрома" и "Роснефти". Мы ожидаем, что реинвестирование дивидендов станет одним из важных драйверов роста рынка акций в 2023 году", — считают эксперты.

Аналитики напоминают, что в соответствии с данными ЦБ, 49% сбережений домохозяйств приходится на банковские депозиты. Их средняя доходность не превышает 7% (сроком на 1 год от 100 тысяч рублей), что уступает потенциальной дивидендной доходности рынка акций. ОФЗ также уступают дивидендным акциям в потенциальной доходности, предлагая 8,4% и 9,4% годовых за облигации со сроком погашения 3 и 5 лет соответственно, подсчитали они.

"Более того, по мере снижения ставки ЦБ к концу года, в соответствии с нашим прогнозом до 7,3%, инвестиционная привлекательность дивидендных акций среди физических лиц будет повышаться", — уверены эксперты. Акции на Мосбирже вернулись к росту днем в четверг

"Мы прогнозируем сохранение высокого уровня дивидендных выплат в 2023 году. С учетом компаний, которые могут вернуться к выплате дивидендов в текущем году, дивидендная масса может составить 3,7 триллиона рублей, что соответствует дивидендной доходности рынка на уровне 10,5%. Из них 2,7 триллиона рублей приходится на компании, не прекращавшие выплаты в 2022 году, из которых основная масса – 2,4 триллиона рублей – будет выплачена компаниями нефтегазового сектора", — пишут эксперты.

"Из списка приостановивших выплаты в 2022 году мы допускаем возвращение к выплатам компаний финансового и металлургического секторов, а также ряда компаний потребительского сектора и сектора недвижимости", — добавляют они.

В топ-6 компаний по уровню дивидендной доходности в 2023 году, согласно их прогнозам, входят "Лукойл", "Татнефть", "Газпром" (17–19%), МТС и ОГК-2 (14%). Из компаний, которые могут вернуться к выплатам, наиболее высокую доходность можно ожидать от "Эталона", Globaltrans и "Русагро" (15–17%).