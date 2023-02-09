МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Расходование заблокированных активов РФ на потребности Украины будет справедливым шагом, такое мнение высказал лава Европейского совета Шарль Мишель. В ЕС разъяснили планы по использованию замороженных российских активов

"Мы хотим поступить справедливо с замороженными активами", заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Мишель подчеркнул, что считает необходимым направить средства на "законные и справедливые компенсации" Киеву.

Ранее в ЕК уже изучали возможности использования активов РФ для нужд Украины, но отмечали, что в ЕС для этого пока нет нормативной базы.

В среду источник в Брюсселе рассказал представителям СМИ, что средства могут также направить на инвестиции, но их не могут конфисковать.