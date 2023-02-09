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2023
https://1prime.ru/finance/20230209/839752449.html
В Евросовете сочли расходование российских активов на Украину справедливым
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Расходование заблокированных активов РФ на потребности Украины будет справедливым шагом, такое мнение высказал лава Европейского совета Шарль Мишель. "Мы хотим поступить... ПРАЙМ, 09.02.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, украина, санкции против рф, евросовет, шарль мишель, замороженные активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Расходование заблокированных активов РФ на потребности Украины будет справедливым шагом, такое мнение высказал лава Европейского совета Шарль Мишель.
"Мы хотим поступить справедливо с замороженными активами", заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Мишель подчеркнул, что считает необходимым направить средства на "законные и справедливые компенсации" Киеву.
Ранее в ЕК уже изучали возможности использования активов РФ для нужд Украины, но отмечали, что в ЕС для этого пока нет нормативной базы.
В среду источник в Брюсселе рассказал представителям СМИ, что средства могут также направить на инвестиции, но их не могут конфисковать.