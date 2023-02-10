МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет", по данным управленческой отчетности, увеличила чистую прибыль в 2022 году по сравнению с прошлым годом на 57% — до 22,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль PepsiCo выросла на 17 процентов в 2022 году

Как указывается в нем, выручка выросла на 49% — до 194,9 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 68% — до 48,2 миллиарда рублей.

Объем продаж застройщиком первичной недвижимости вырос на 42% — до 178,9 миллиарда рублей. Прирост продаж в физическом выражении составил 33% — до 1,1 миллиона квадратных метров, добавляется в сообщении.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.