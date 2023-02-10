Девелопер "Самолет" увеличил чистую прибыль в 2022 году
Чистая прибыль девелопера "Самолет" достигла 22,2 миллиарда рублей в 2022 году
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет", по данным управленческой отчетности, увеличила чистую прибыль в 2022 году по сравнению с прошлым годом на 57% — до 22,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Как указывается в нем, выручка выросла на 49% — до 194,9 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 68% — до 48,2 миллиарда рублей.
Объем продаж застройщиком первичной недвижимости вырос на 42% — до 178,9 миллиарда рублей. Прирост продаж в физическом выражении составил 33% — до 1,1 миллиона квадратных метров, добавляется в сообщении.
Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.
https://1prime.ru/finance/20230210/839760329.html
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