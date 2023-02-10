Денежная база России в узком определении выросла с 27 января по 3 февраля
ЦБ: денежная база России в узком определении достигла 16,349 триллиона рублей к 3 февраля
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 3 февраля составил 16,349 триллиона рублей после 16,305 триллиона на 27 января, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 44,1 миллиарда рублей, или на 0,3%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230210/839761847.html
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