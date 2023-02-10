МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 3 февраля составил 16,349 триллиона рублей после 16,305 триллиона на 27 января, сообщил Банк России. Экономист раскрыл, какие деньги нельзя хранить "под подушкой"

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 44,1 миллиарда рублей, или на 0,3%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.