МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 3 февраля составил 16,349 триллиона рублей после 16,305 триллиона на 27 января, сообщил Банк России.

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Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 44,1 миллиарда рублей, или на 0,3%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.