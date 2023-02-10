Банк России может проводить более жесткую политику при расширении дефицита бюджета
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ может потребоваться проводить более жесткую монетарную политику в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита, говорится в пресс-релизе Банка России.
"В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", — сказано в сообщении.
В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом.
Банк России в пятницу ужесточил сигнал по ключевой ставке: при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях.
Регулятор в сентябре убрал сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике, ограничившись нейтральной формулировкой. В октябре и декабре этот сигнал был сохранен. При этом на последнем заседании прошлого года, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, совет директоров обсуждал и ужесточение сигнала.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится и в свежем заявлении.
Однако следом добавлено: "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".
Таким образом, регулятор ужесточил сигнал, обозначив возможное направление своих дальнейших действий по ставке.
https://1prime.ru/finance/20230210/839764147.html