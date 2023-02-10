МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ может потребоваться проводить более жесткую монетарную политику в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита, говорится в пресс-релизе Банка России. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

"В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", — сказано в сообщении.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом.

Банк России в пятницу ужесточил сигнал по ключевой ставке: при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях.

Регулятор в сентябре убрал сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике, ограничившись нейтральной формулировкой. В октябре и декабре этот сигнал был сохранен. При этом на последнем заседании прошлого года, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, совет директоров обсуждал и ужесточение сигнала.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится и в свежем заявлении.

Однако следом добавлено: "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Таким образом, регулятор ужесточил сигнал, обозначив возможное направление своих дальнейших действий по ставке.