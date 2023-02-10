МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2023 году до 7-9% с 6,5-8,5%, а с 13 февраля до конца года ждет ее в диапазоне 6,9-9,2%, говорится в материалах регулятора.
Кроме того, ЦБ увеличил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 6,5-7,5% с 6-7%, а на 2025 год сохранил на уровне 5-6%.
Ранее в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку неизменной, третий раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях.
https://1prime.ru/finance/20230210/839764327.html
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