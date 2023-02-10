МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% свидетельствует о взвешенной и независимой политике, проводимой Банком России, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банк России назвал ожидаемый диапазон ставки на 2023 год

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, третий раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.

"Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых демонстрирует взвешенный подход регулятора и независимость его политики по поддержанию макроэкономической стабильности", — сказал Аксаков.

При этом он обратил внимание, что процессы импортозамещения, восстановления потребительской активности, оживления корпоративного кредитования способны в ближайшей перспективе нивелировать проинфляционные риски. Инфляционные ожидания также, скорее всего, будут корректироваться с учетом положительных экономических трендов, допускает депутат.

Причем Аксаков выразил уверенность, что "ключевая ставка будет понижаться в течение этого года". "Экономическая ситуация улучшается — показатели значительно лучше, чем пророчили недружественные западные государства. И инфляция будет под контролем", — считает глава думского комитета.

Для активизации инвестиционного процесса в экономике, развития передовых направлений и проектов, по его мнению, сейчас важнее регуляторные меры Банка России и правительства, стимулирующие кредитование и инвестиции структурной перестройки экономики на основе передовых технологий. Соответствующая программа разработана, важно быстро и эффективно ее реализовать, полагает он.