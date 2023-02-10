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https://1prime.ru/finance/20230210/839766345.html
ЦБ обсудит возврат к публикации подробных данных о золотовалютных резервах
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. ЦБ обсуждает возврат к публикации более подробных данных о золотовалютных резервах РФ, о сроках говорить пока рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается... ПРАЙМ, 10.02.2023
финансы, новости, центробанк, золотовалютные резервы, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ обсуждает возврат к публикации более подробных данных о золотовалютных резервах РФ, о сроках говорить пока рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается публикации данных о резервах, мы сейчас эту тему обсуждаем. Сроки я пока назвать не могу", — сказала Набиуллина.