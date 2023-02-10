МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ обсуждает возврат к публикации более подробных данных о золотовалютных резервах РФ, о сроках говорить пока рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Золото дорожает на фоне ослабления доллара

"Что касается публикации данных о резервах, мы сейчас эту тему обсуждаем. Сроки я пока назвать не могу", — сказала Набиуллина.