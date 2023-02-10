Банк России не участвовал в обсуждении добровольного взноса в бюджет
Набиуллина: ЦБ учтет любое решение по вопросу добровольного взноса бизнеса в бюджет
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ не участвует в обсуждении добровольного взноса бизнеса в пользу бюджета, но учтет в монетарной политике любое решение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается возможных добровольных взносов компаний в бюджет — это налоговая политика, мы в данном случае в ее обсуждении не участвуем. Если такое решение будет принято, мы учтем это в денежно-кредитной политике", — сказала глава регулятора.
В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса, речи о повышении налогов не идет. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.
https://1prime.ru/finance/20230210/839766506.html
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