МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ не участвует в обсуждении добровольного взноса бизнеса в пользу бюджета, но учтет в монетарной политике любое решение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Эксперты раскрыли, какие отрасли может затронуть добровольный взнос

"Что касается возможных добровольных взносов компаний в бюджет — это налоговая политика, мы в данном случае в ее обсуждении не участвуем. Если такое решение будет принято, мы учтем это в денежно-кредитной политике", — сказала глава регулятора.

В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса, речи о повышении налогов не идет. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.