МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Большинство российский инвесторов успели подать заявления о разморозке активов в установленные сроки, но ответов пока нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Евросоюз усиливает работу по использованию активов Росси для нужд Украины

"Работа, действительно, ведется и было решение иностранных регуляторов о возможности такой разблокировки и большинство, подавляющее большинство, инвесторов успели подать соответствующие заявления, в установленные сроки, но ответов пока нет и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эта проблема решилась", — сказала Набиуллина.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года.

Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии.