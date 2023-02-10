Эксперт Табах: отток капитала из России масштабов 2022 года в будущем вряд ли повторится
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Размер оттока капитала из России в 217 миллиардов долларов, который зафиксировал ЦБ РФ по итогам 2022 года, в дальнейшем вряд ли повторится, он будет гораздо менее масштабным, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Банк России ранее в пятницу опубликовал оценку оттока капитала из России в 2022 году — она составила 217 миллиардов долларов. При этом регулятор понизил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2023 году до 68 миллиардов долларов со 124 миллиардов.
"Отток капитала" — точнее движение финансовых активов — не более чем отражение единоразовых масштабных процессов, происходивших не только в экономике. В дальнейшем движения капитала будут отражать новые реалии и будут значительно менее масштабными", — считает Табах.
Объем оттока в 217 миллиардов долларов отражает то, что произошедшие в 2022 году события, разрыв связей с мировыми финансовыми рынками и уход ряда компаний из России, выкуп долгов, а также перевод средств в дружественные юрисдикции привели к большим изменениям в структуре активов, связанных с Россией, отметил эксперт.
Также, отвечая на вопрос РИА Новости о том, является ли отток 2022 года рекордным с 1994 года, он ответил, что является, но с оговоркой. "Нужно учесть, что за это время несколько раз менялась методика расчета, поэтому сравнивать напрямую другими годами не вполне корректно", — обратил внимание Табах.
Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.
https://1prime.ru/finance/20230210/839772117.html