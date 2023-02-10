МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Размер оттока капитала из России в 217 миллиардов долларов, который зафиксировал ЦБ РФ по итогам 2022 года, в дальнейшем вряд ли повторится, он будет гораздо менее масштабным, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Вклады россиян за рубежом впервые превысили 80 миллиардов долларов

Банк России ранее в пятницу опубликовал оценку оттока капитала из России в 2022 году — она составила 217 миллиардов долларов. При этом регулятор понизил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2023 году до 68 миллиардов долларов со 124 миллиардов.

"Отток капитала" — точнее движение финансовых активов — не более чем отражение единоразовых масштабных процессов, происходивших не только в экономике. В дальнейшем движения капитала будут отражать новые реалии и будут значительно менее масштабными", — считает Табах.

Объем оттока в 217 миллиардов долларов отражает то, что произошедшие в 2022 году события, разрыв связей с мировыми финансовыми рынками и уход ряда компаний из России, выкуп долгов, а также перевод средств в дружественные юрисдикции привели к большим изменениям в структуре активов, связанных с Россией, отметил эксперт.

Также, отвечая на вопрос РИА Новости о том, является ли отток 2022 года рекордным с 1994 года, он ответил, что является, но с оговоркой. "Нужно учесть, что за это время несколько раз менялась методика расчета, поэтому сравнивать напрямую другими годами не вполне корректно", — обратил внимание Табах.

Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.