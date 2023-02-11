МЕХИКО, 11 фев — ПРАЙМ. Расчет в национальных валютах между Россией и Венесуэлой станет возможным после подключения Каракаса к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, эта работа сейчас ведется, рассказал РИА Новости посол РФ в южноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров. Посол оценил потенциал совместных проектов России и Венесуэлы в энергетике

"Работа по подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России продолжается. Когда это произойдет, станет возможным расчет в национальных валютах", — сообщил российский дипломат.

По словам Мелик-Багдасарова, помимо СПФС Венесуэла изучает возможность подключения к платежной системе "Мир". "Подключение к платежной системе "Мир" — это процесс, требующий детальной проработки. Вся информация была передана венесуэльской стороне и сейчас изучается венесуэльскими компетентными органами", — добавил глава российской дипмиссии.

Ранее директор департамента минфина России Петр Казакевич сообщил, что Россия и Венесуэла обсуждают расширение взаимодействия в финансовой сфере, в частности, взаимное открытие счетов, клиринговые расчеты и расчеты в национальных валютах. Россия и Египет обсуждают переход на нацвалюты в торговле, рассказал посол

По итогам декабрьского заседания межправительственной комиссии, которое прошло в Каракасе, российский коммерческий банк "Еврофинанс-Моснарбанк" подписал соглашение по цифровому развитию с Главным национальным управлением по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (SUNACRIP). ФТС России и Объединенная национальная служба таможенного и налогового администрирования Венесуэлы подписали меморандум по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.