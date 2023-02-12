ДОХА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия и Бахрейн ведут работу по расширению сотрудничества в банковских сферах двух стран, заявил РИА Новости посол РФ в Манаме Алексей Скосырев. Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов

"Безусловно, работа для интенсификации взаимодействия по линии кредитных учреждений двух стран ведется, такие возможности имеются. Этот вопрос обсуждается не только с бахрейнскими партнерами, но и в целом со всеми государствами Залива, чьи финансовые системы отличаются высокой степенью взаимной интеграции", — сказал он.

Дипломат пояснил, что речь идет о комплексе направлений, которые необходимо развивать, в том числе, об установлении корреспондентских отношений межу банками двух стран, обеспечении функционирования платежных карт "Мир" в королевстве, использовании национальных валют в торговле. "Рассчитываем, что в скором времени мы выйдем на конкретные результаты", — добавил он.

По мнению Скосырева, налаживание долгосрочного сотрудничества по линии финансовых структур России и Бахрейна положительно отразится на торгово-экономических отношениях с Манамой и будет способствовать росту объемов взаимной торговли.

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС УСТРЕМИЛСЯ В БАХРЕЙН

Дипломат сообщил о возрастающем интересе российских компаний к работе в Бахрейне и их желании продвигать в этой стране российские бренды пищевой и текстильной промышленности.

"Интерес российских компаний к Бахрейну действительно вырос. Все больше представителей отечественного бизнеса в рамках стратегии по расширению внешнеэкономических связей рассматривают королевство как точку "входа" в страны Персидского залива. Существуют проекты по продвижению здесь российских брендов пищевой и текстильной промышленности, в том числе в сегменте модной одежды", — сказал он. Россия увеличила экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию на 49,9 процента

По его мнению, Манама с ее развитой финансовой системой, удобным законодательством и потенциалом развития является привлекательным направлением для российского бизнеса. "Бахрейнские партнеры демонстрируют полную кооперабельность и готовы оказывать поддержку бизнесу из России", — добавил посол.

"В экономической сфере минувший год отметился многократным ростом количества бизнес-миссий из России на Бахрейн. Фиксируем повышенный интерес целого ряда российских компаний к участию в организуемых на территории королевства профильных мероприятиях, прежде всего, в таких областях, как образование, здравоохранение, IT-сфера. Свои решения здесь продвигают и разработчики ПО из нашей страны, как, например, "Лаборатория Касперского", — сказал Скосырев.

Он считает, что российские компании могут внести свой вклад в проекты по разработке месторождений нефти и газа на территории Бахрейна, строительство и модернизацию ТЭС, поставку оборудования российского производства и строительство солнечных электростанций.

Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству помогает в двустороннем сотрудничестве, ее очередное заседание намечено провести до конца этого года в Манаме.

Кроме того, Скосырев заявил, что российская фармацевтическая индустрия делает шаги для продвижения своей продукции на бахрейнском рынке лекарств.

"Российская фарминдустрия постепенно прокладывает путь на бахрейнский рынок, поставки российских противокоронавирусных вакцин стали положительным опытом. Недавно же профильной российской компанией во взаимодействии с местным медрегулятором был отработан механизм трекинга лекарственных средств, что является необходимым условием для более широкого доступа фармацевтической продукции из России в королевство", — заявил он.

Ранее СМИ сообщали о переговорах России с Бахрейном по созданию предприятия по производству различных вакцин.

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