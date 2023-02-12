КИШИНЕВ, 12 фев — ПРАЙМ. Средние потребительские цены за последние 12 месяцев выросли на 27,3%, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики Молдавии. Нацбанк Молдавии понизил базовую ставку до 17 процентов годовых

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в январе 2023 г. по сравнению с январем 2022 г. (за последние 12 месяцев) увеличились на 27,3%, в том числе на продовольственные товары на 28,6%, непродовольственные товары на 18,4% и услуги, оказываемые населению, на 38,9%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.

В январе по сравнению с декабрем овощи подорожали на 5,7%, фрукты — на 2,8%, мука — на 1,4%, сахар — на 1,1%. В категории оказанных населению услуг больше всего вырос тариф на теплоэнергию — на 41,4%.

Ранее глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что пик инфляции в стране уже был преодолен.