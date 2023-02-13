МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Правительство России выделит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 "Москва — Казань", Министерство транспорта будет держать расходование средств на личном контроле, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Водителям напомнили, как избежать заноса зимой

Как отметил глава правительства, М-12 должна стать частью российского международного транспортного коридора, который поспособствует улучшению связей в Азией. На строительство проекта выделили 30 миллиардов рублей, подчеркнул он.

"Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле", — добавил Мишустин.

По словам премьера, движение до Казани откроют до конца 2023 года.