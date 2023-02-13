Минтрансу поручили лично контролировать расходование средств для трассы М12
Мишустин поручил Минтрансу контролировать расходование 30 миллиардов рублей на трассу М12
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Правительство России выделит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 "Москва — Казань", Министерство транспорта будет держать расходование средств на личном контроле, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Как отметил глава правительства, М-12 должна стать частью российского международного транспортного коридора, который поспособствует улучшению связей в Азией. На строительство проекта выделили 30 миллиардов рублей, подчеркнул он.
"Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле", — добавил Мишустин.
По словам премьера, движение до Казани откроют до конца 2023 года.
https://1prime.ru/finance/20230213/839785178.html
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