РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — ПРАЙМ. Промышленные предприятия Астраханской области получат поддержку от "Российского экспортного центра", сообщает администрация губернатора региона. Белоруссия планирует подписать с Россией соглашение о промышленной политике

Договоренность об этом была достигнута на встрече министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского с руководителем подразделения "Российского экспортного центра" (РЭЦ) в Ростове-на-Дону Александром Санеевым.

"Как сообщил представитель РЭЦ, астраханские экспортеры могут получить субсидии, снизив свои расходы, в том числе — на транспортировку", — говорится в сообщении.

За рубежом действуют 16 представительств РЭЦ, в том числе в странах Прикаспия. РЭЦ оказывает помощь компаниям в рамках широкой линейки инструментов нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Несмотря на внешние ограничения, удалось сформировать новую линейку услуг для экспортеров, направленных на помощь в освоении дружественных рынков и поддержку приоритетного импорта для обеспечения производственных процессов на предприятиях.

Как отметил Санеев, финансирование импортных контрактов центр берет на себя, а страховое агентство покрывает риски.

Волынский рассказал о господдержке, которую оказывает промпредприятиям региональный Фонд развития промышленности, а также о крупных инвестиционных проектах с участием иностранных компаний. Это строящийся иранский завод бытовой химии компании "Роза", логистический хаб Азербайджана и центр Туркменистана, который планируется возвести в течение двух лет.

"Интерес к нашему региону растет. Сейчас пролегающий через Астраханскую область мультимодальный транспортный коридор "Север-Юг" стал практически безальтернативным путем в Восточную Азию. Если раньше он был нацелен на транзит в Европу, то сегодня это основной коридор потребления российских товаров. Думаю, что в перспективе он будет развиваться в этом ключе", — приводятся в сообщении слова Волынского.