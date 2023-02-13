МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Правительство направит 9,5 миллиарда рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Банк России не участвовал в обсуждении добровольного взноса в бюджет

"Мы продолжаем работу по поддержке субъектов Российской Федерации, и сегодня направим около 9,5 миллиардов рублей 10 регионам. Эти средства помогут укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и, соответственно, расходную части", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Он просил главу Минфина Антона Силуанова внимательно отслеживать, чтобы все необходимое финансирование доводилось до субъектов РФ вовремя.

Пресс-служба кабмина уточнила, что финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.