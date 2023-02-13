МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Выручка ювелирного холдинга Sokolov по итогам прошлого года составила 32 миллиарда рублей, увеличившись на 31% по сравнению с 2021 годом, следует из сообщения компании. ТГК-14 отчиталась о рекордной выручке за 2022 год

Отмечается, что ключевым драйвером роста стало двукратное увеличение розничных продаж, на которые приходится 75% совокупной выручки — 24 миллиарда рублей. При этом 25% выручки бренда обеспечивают продажи через сеть с помощью оптовых партнеров и франчайзи.

Треть оборота розницы пришлась на онлайн-каналы, где выручка выросла с 4 миллиардов до 8,4 миллиарда рублей. А выручка оффлайн-розницы удвоилась и достигла 15,6 миллиарда рублей. "Синергия онлайн и оффлайн форматов коммуникаций с клиентом в рознице принесла нам кратный рост даже в условиях замедления темпов региональной экспансии в прошлом году", — приводятся в сообщении слова управляющего партнера Sokolov Артема Соколова.

При этом, по итогам года, две трети выручки пришлось на украшения из золота (рост на 32%). Продажи изделий из серебра увеличились на 22%, до 10 миллиардов рублей. Кроме того, за минувший год компания открыла 42 новых магазина, всего собственная сеть компании на данный момент насчитывает 342 торговые точки.

"В 2023 году мы продолжим расширение собственной федеральной розничной сети, используя привлеченные в конце прошлого года в рамках дебютного облигационного займа инвестиции, и открывая новые торговые точки различных форматов", — добавил Соколов.