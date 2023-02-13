МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк запускает акцию акцию "Дарите подарки любимым с Халвой" для держателей карт, она пройдет с 13 февраля по 8 марта для всех зарегистрированных участников, сообщили в банке.

В период действия акции владельцы карты "Халва" смогут получить 18 месяцев беспроцентной рассрочки на любые покупки у всех партнеров — на сегодня это свыше 250 тысяч магазинов товаров и услуг по всей России.

"Акцией "Дарите подарки любимым" мы объединяем сразу несколько больших праздников, это одна из крупнейших акций для владельцев "Халвы". К ней подключаются все партнеры сети, в магазинах которых любую покупку можно сделать в длинную рассрочку на 18 месяцев, а значит, подарки для родных и близких можно подготовить с максимальной выгодой. Всего на протяжении года Совкомбанк организует не менее 10 федеральных акции для держателей карты рассрочки "Халва", — прокомментировал управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.

Чтобы стать участником, достаточно в мобильном приложении банка либо в личном кабинете в интернет-банке активировать акцию в разделе "Халва рекомендует". После регистрации бесплатно на один месяц подключается банковская подписка "Халва. Десятка", которая позволяет покупать в рассрочку у партнеров на 10 месяцев. В рамках акции к этому сроку добавляются еще 8 месяцев дополнительного периода рассрочки.