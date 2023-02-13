МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банк России подтвердил планы с марта повысить нормативы обязательных резервов для ряда кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора. Глава ЦБ объяснила устойчивость ситуации в российском банковском секторе

ЦБ в июле сообщил, что в условиях роста структурного профицита ликвидности начнет постепенно повышать нормативы обязательных резервов для кредитных организаций. Первый этап повышения произошел в августе, второй этап изначально планировался на январь 2023 года, а третий — на июнь. Однако в конце прошлого года ЦБ отложил второе повышение резервов на 1 марта.

"Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций в соответствии с ранее анонсированным планом повышает с 1 марта 2023 года нормативы обязательных резервов", — сообщает регулятор в понедельник.

Так, они будут повышены для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций по всем категориям резервируемых обязательств в рублях на 1 процентный пункт — до 4%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте вырастут на 2 процентных пунктов для всех банков — до 7%.

Отмечается, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения. Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за март.