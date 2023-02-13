МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сайт электронной платежной системы Qiwi, следует из данных соответствующего реестра. Эксперты спрогнозировали эффект от ограничения "налоговой" скидки на Urals

Соответствующая запись содержится в реестре организаторов распространения информации в сети "Интернет" Роскомнадзора. Уточняется, что регулятор зарегистрировал Qiwi в качестве организатора распространения информации 9 февраля текущего года.

Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.