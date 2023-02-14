Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в январе
DailyFX: аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в январе до 6,2 процента
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в январе выросли на 6,2% в годовом выражении против 6,5% в декабре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 14 февраля, в 16.30 мск.
В 10.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании обнародует данные по безработице в стране. Эксперты прогнозируют, что в октябре-декабре показатель остался на уровне сентября-ноября в 3,7%.
В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует вторую оценку ВВП еврозоны в четвертом квартале. Прогнозируется, что агентство сохранит оценку роста экономики валютного блока на уровне 1,9%.
https://1prime.ru/finance/20230214/839793467.html
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