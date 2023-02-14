МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в январе выросли на 6,2% в годовом выражении против 6,5% в декабре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. "Профилактическая прививка". В США назван секрет стойкости экономики России

Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 14 февраля, в 16.30 мск.

В 10.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании обнародует данные по безработице в стране. Эксперты прогнозируют, что в октябре-декабре показатель остался на уровне сентября-ноября в 3,7%.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует вторую оценку ВВП еврозоны в четвертом квартале. Прогнозируется, что агентство сохранит оценку роста экономики валютного блока на уровне 1,9%.