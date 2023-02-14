ТОКИО, 14 фев — ПРАЙМ. Совокупная прибыль ведущих компаний Японии по итогам 2022 финансового года, завершающегося 31 марта 2023 года, может превысить отметку в 35,8 триллиона иен (271,5 миллиарда долларов), что является самым большим показателем в истории, свидетельствует анализ статистики, проведенный газетой "Иомиури". BMW достигла целевого уровня доналоговой прибыли в 2022 году

За основу анализа были взяты данные 1 163 ведущих японских компаний, представленных в премиальной секции Токийской фондовой биржи.

Издание связывает рост прибыли японских компаний ростом деловой активности по завершении периода коронавирусных ограничений. Кроме этого, повышению доходов способствовало и открытие страны для иностранных туристов, что лишь за первые три квартала 2022 финансового года форсировали рост прибылей в сфере услуг на 18%.

Другой причиной повышения доходов газета называет ослабление курса японской национальной валюты, которая осенью 2022 года пробила психологическую отметку в 150 иен за один доллар. Слабая иена обеспечила рост прибыли компаний, которые работают на внешних рынках.