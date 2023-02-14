СМИ раскрыли прибыль ведущих японских компаний в 2022 фингоду
"Иомиури": прибыль ведущих японских компаний превысит рекордные 271 миллиард долларов
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ТОКИО, 14 фев — ПРАЙМ. Совокупная прибыль ведущих компаний Японии по итогам 2022 финансового года, завершающегося 31 марта 2023 года, может превысить отметку в 35,8 триллиона иен (271,5 миллиарда долларов), что является самым большим показателем в истории, свидетельствует анализ статистики, проведенный газетой "Иомиури".
За основу анализа были взяты данные 1 163 ведущих японских компаний, представленных в премиальной секции Токийской фондовой биржи.
Издание связывает рост прибыли японских компаний ростом деловой активности по завершении периода коронавирусных ограничений. Кроме этого, повышению доходов способствовало и открытие страны для иностранных туристов, что лишь за первые три квартала 2022 финансового года форсировали рост прибылей в сфере услуг на 18%.
Другой причиной повышения доходов газета называет ослабление курса японской национальной валюты, которая осенью 2022 года пробила психологическую отметку в 150 иен за один доллар. Слабая иена обеспечила рост прибыли компаний, которые работают на внешних рынках.
https://1prime.ru/finance/20230214/839794519.html
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