МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящаяся на акционеров компании, за первый квартал 2022-2023 финансового года, который завершился 31 декабря, сократилась на 29% в годовом выражении и составила 75 миллионов евро, следует из отчетности группы. СМИ раскрыли прибыль ведущих японских компаний в 2022 фингоду

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль за отчетный период составила 0,12 евро, годом ранее было 0,17 евро. Объем продаж по итогам квартала почти не изменился и составил 9,018 миллиарда евро.

Компания также прогнозирует, что по итогам всего финансового года чистая прибыль достигнет прошлогоднего значения (1,22 миллиарда) евро либо снизится.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Это крупнейший в мире производитель высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 31 декабря составляло почти 97,3 тысячи человек.