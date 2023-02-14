МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Проведенный Reuters опрос показал, что в марте Банк Англии последний раз в этом цикле ужесточения политики повысит ключевую ставку, а экономика Великобритании почти с полной вероятностью входит в рецессию. Набиуллина оценила вероятность повышения ставки в 2023 году

Банк Англии был одним из первых ключевых центральных банков, начавших ужесточать политику после пандемии, и уже поднял ключевую ставку на 390 базисных пунктов. Опрошенные 9-13 февраля эксперты считают, что на заседании 23 марта банк повысит ее еще на 25 базисных пунктов, до 4,25%.

"Наш базовый сценарий предполагает, что Комитет по денежно-кредитной политике в марте повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%, чтобы создать защиту от усиления инфляционного давления, связанного с сильным рынком труда", — сказал главный экономист Investec Филип Шоу.

Другие проведенные Reuters опросы показали, что ФРС и ЕЦБ также приближаются к завершению циклов ужесточения политики, но находятся от него дальше, чем Банк Англии.

Из 49 респондентов 38 придерживаются срединного прогноза, предполагающего последнее повышение ставки в цикле на 25 пунктов. Восемь экспертов считают, что цикл уже завершен, и только три ожидают повышения ставки в марте на 50 базисных пунктов.

Вместе с тем 11 из 15 респондентов сказали, что Банк Англии может поднять ставку выше, чем они прогнозируют.

Член Комитета по денежно-кредитной политике Джонатан Хаскел сказал в понедельник, что Банку Англии следует очень и очень настороженно относиться к риску укоренения инфляции. На прошлой неделе он говорил, что по-прежнему готов к решительной борьбе с инфляцией.

Также состоящая в комитете Сильвана Тенрейро, голосовавшая против повышения ставки на половину процентного пункта в феврале и в декабре, сказала, что стоимость финансирования уже слишком высока, и на следующих заседаниях она может проголосовать за понижение ставок.

Срединные результаты опросов не предполагают понижения ставок Банка Англии до апреля 2024 года.

В декабре годовой темп инфляции в Великобритании замедлился до 10,5%, а в январе, согласно прогнозу, он составит 10,3%, более чем в пять раз превысив установленный центральным банком целевой уровень 2%.

Опрошенные эксперты ожидают замедления темпа инфляции, но до 2-го квартала следующего года он будет превышать целевой уровень. Они прогнозируют, что в этом году средний темп составит 7,0%, а в следующем — 2,6%.

Помимо повышенной стоимости заимствований потребители страдают от роста тарифов на энергию и цен на продовольственные товары. Почти две трети респондентов считают, что кризис стоимости жизни существенно не ослабнет еще в течение как минимум шести месяцев.

Банк Англии был вынужден повышать ставки, несмотря на проблемы экономики. В 4-м квартале она избежала рецессии, но ее рост был нулевым.

Опрошенные аналитики ожидают, что в 1-м и во 2-м кварталах ВВП Великобритании сократится на 0,4%, а в 3-м квартале — на 0,1%. Только в 4-м квартале они прогнозируют рост на 0,1%. Рецессия определяется как сокращение экономики в течение двух кварталов подряд.

"Мы по-прежнему считаем, что сокращение реальных доходов, высокая инфляция (рост цен на продовольствие, энергию, арендной платы и стоимости обслуживания ипотечных кредитов), а также повышение ключевой ставки на 390 базисных пунктов немногим более чем за год окажут давление на рост ВВП в первом полугодии", — сказала экономист HSBC Элизабет Мартинс.

По прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, в этом году британская экономика сократится на 0,8%, а в следующем году вырастет на 0,8%.

В январе экономисты МВФ прогнозировали сокращение ВВП Великобритании в этом году на 0,6%, полагая, что экономики всех других стран Большой семерки вырастут.

На 15 марта запланировано выступление министра финансов Великобритании Джереми Ханта, в котором он объявит о мерах, направленных на ускорение роста британской экономики.