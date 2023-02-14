МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Медведев предрек Украине печальную судьбу

"Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала", — передает агентство Bloomberg заявление главы МВФ на конференции в Дубае.

Георгиева добавила, что МВФ работает над программой с Украиной. Работа ведется совместно с США и ЕС, отмечает агентство.