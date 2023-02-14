2023-02-14T10:28:32+03:00
2023-02-14T10:28:32+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230214/839795813.html
МВФ назвал необходимый для поддержки Украины размер финансирования
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Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Украине... ПРАЙМ, 14.02.2023
финансы, экономика, новости, украина, экономика, мвф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала", — передает агентство Bloomberg заявление главы МВФ на конференции в Дубае.
Георгиева добавила, что МВФ работает над программой с Украиной. Работа ведется совместно с США и ЕС, отмечает агентство.