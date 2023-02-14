МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Гражданина Камеруна, который продавал за 23 тысячи долларов черную бумагу, "превращавшуюся" в деньги, задержали в Москве. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. ЦБ раскрыл схемы мошенников с "высокой почасовой доходностью"

Как отметила пресс-секретарь ведомства, мошенник с помощью мессенджера связался с жителем столицы, раскрыв способ "легкого приумножения сбережений". Затем злоумышленник нарезал большое количество покрашенной в черный цвет бумаги, заверив жертву, что деньги проявятся через 40 минут.

"Секрет фокуса был прост: аферист покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл", — сказала Волк.

Она отметила, что аферист таким образом создал впечатление "волшебного появления" банкнот.

За "магическое обогащение" житель Москвы заплатил более 23 тысяч долларов, подчеркнула представитель МВД.

Волк добавила, что гражданина Камеруна уже задержали в столице и поместили под стражу. По ее словам, органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.