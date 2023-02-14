МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам прошлого года увеличилась на 30,8% — до 442,7 миллиарда иен (около 3,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Toshiba за апрель-декабрь снизилась на 27 процентов

Операционная прибыль выросла в годовом выражении увеличилась также на 31% — до 653,6 миллиардов иен (5 миллиардов долларов). Выручка JTI по итогам года составила 2,658 триллиона иен (20,2 миллиарда долларов), поднявшись на 14,3%.

В четвертом квартале чистая прибыль составила 38,9 миллиарда иен (300 миллионов долларов) после убытка в 300 миллионов иен годом ранее. Операционная прибыль подскочила в четыре раза, до 74,2 миллиарда иен (560 миллионов долларов). А выручка за квартал в годовом выражении выросла на 16,2%, до 649,3 миллиарда иен (4,93 миллиарда долларов).

JTI сообщила, что за прошедший год сократила общий объем отгрузок в России на 2,6% в годовом выражении, за квартал — на 7,8% год к году. Рыночная доля компании в РФ при этом снизилась до 36,6% с 36,7% годом ранее. Что касается "флагманских брендов" (GFB), то их объем снизился на 0,6%, а показатели Camel почти полностью скомпенсировали снижение Winston и LD.

По итогам текущего года компания прогнозирует снижение выручки на 1,1%, до 2,629 триллиона иен (20 миллиардов долларов), уменьшения операционной прибыли на 6,4%, до 612 миллиардов иен (4,6 миллиарда долларов), чистой прибыли — на 0,6%, до 440 миллиардов иен (3,3 миллиарда долларов).

Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 55 тысяч сотрудников. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel и LD.