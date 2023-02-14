БРЮССЕЛЬ, 14 фев — ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза в среду, 15 февраля, будут обсуждать в ходе заседания в Брюсселе создание специальной рабочей группы по "использованию замороженных активов для поддержки восстановления Украины", следует из повестки заседания. МИД: Франция пока не может изъять замороженные 1,3 миллиарда евро россиян

"Специальная рабочая группа по использованию замороженных и иммобилизованных активов для поддержки восстановления Украины: учреждение и мандат. Утверждение", — сказано в документе.

Указанный пункт обозначен в повестке в числе не требующих предварительных обсуждений. Пока никаких подробностей по функционированию данной группы от ЕС не поступало.

Лидеры Евросоюза октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".