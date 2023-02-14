Посол Леденев: Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что облегчает работу бизнеса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев — ПРАЙМ. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в этой стране Михаил Леденев.
"При участии посольства активно развивается межбанковское сотрудничество. В прошлом году были проведены ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран. И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union", — сказал он.
Леденев отметил значимость этой договоренности.
"Это важно, потому что финансовые операции можно теперь осуществлять напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке", — пояснил он.
https://1prime.ru/finance/20230214/839800311.html
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