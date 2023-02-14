БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев — ПРАЙМ. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в этой стране Михаил Леденев. МИД спрогнозировал рост доли нацвалют в расчетах с Китаем за топливо

"При участии посольства активно развивается межбанковское сотрудничество. В прошлом году были проведены ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран. И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union", — сказал он.

Леденев отметил значимость этой договоренности.

"Это важно, потому что финансовые операции можно теперь осуществлять напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке", — пояснил он.