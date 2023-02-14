Минфин и Минстрой подготовят поправки в бюджетное законодательство
Мишустин поручил Минфину и Минстрою подготовить поправки в бюджетное законодательство
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минфин и Минстрой должны подготовить поправки в российское законодательство для применения механизма опережающего финансирования строительства инфраструктуры, следует из поручения премьер-министра страны Михаила Мишустина.
"Нам необходимо реализовать механизм опережающего финансирования строительства инфраструктуры. Один из них — это казначейские кредиты регионам в счет тех межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены на последующие годы", — сказал глава кабмина в ходе совещания по экономическим вопросам.
Премьер поручил Министерству финансов и Министерству строительства оперативно подготовить соответствующие поправки в бюджетное законодательство
Мишустин добавил, что намерен обратиться в Госдуму с просьбой принять документ в первом квартале для эффективного использования этого инструмента в текущем году.
https://1prime.ru/finance/20230214/839800975.html
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