МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Европейский депозитарий Euroclear прекратил рублевые операции 8 февраля, чтобы снизить риски, связанные с нарушением санкционного регулирования ЕС, рассказали РИА Новости юристы. СМИ отметили рост числа обращений в Минфин США о нарушении санкций банками

Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты, конвертировал рублевые остатки в другую валюту, заблокировал счет в ING Bank, а также уточнил, что рубли не будут приниматься и на любые другие рублевые счета, открытые на имя Euroclear.

"Euroclear может сделать это в силу своих операционных правил, которые являются одним из документов, регулирующих отношения между Euroclear и его депонентами. Данное решение может быть связано с желанием Euroclear не нарушать санкционное регулирование различных юрисдикций, прежде всего ЕС, США и Великобритании", — прокомментировали действия депозитария юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (НСП) Глеб Бойко и партнер адвокатского бюро НСП Александр Некторов.

Они пояснили, что операционные правила Euroclear требуют от депонентов и самого Euroclear соблюдать любое применимое регулирование, включая санкционное. Это означает, что если проведение операции осложняется участием лиц из определенной юрисдикции, то такое правовое регулирование следует соблюдать. Например, если выплата купонного дохода происходит в фунтах стерлингах, то при проведении операции следует соблюдать применимое регулирование Великобритании, в связи с тем, что задействованы британские банки-корреспонденты.

Учитывая то, что операции с ценными бумагами почти всегда осложнены значительным массивом регулирования нескольких юрисдикций, Euroclear не может в надлежащем режиме осуществлять комплаенс-проверки операций, в которых задействован какой-либо элемент, связанный с Российской Федерацией, отмечают Бойко и Некторов. В Польше заявили, что разочарованы новым пакетом антироссийских санкций

"Платежи в рублях несут риск нарушения, прежде всего европейского регулирования, а именно статьи 5b Регламента 833/2014, которая запрещает, среди прочего, операции, с участием российских лиц и связанные с переводом денежных средств в размере, превышающем 100 тысяч евро", — поясняют они.

"Даже если денежные средства переводятся от нероссийского лица другому нероссийскому лицу, то перевод осуществляется через российские банки-корреспонденты, на которые, согласно позиции Европейской Комиссии, распространяется указанный запрет. Анализ каждой операции в рублях увеличивает и без того значительную нагрузку на комплаенс-подразделение Euroclear", — добавили эксперты адвокатского бюро.

Таким образом, желая снизить риски, связанные с нарушением санкционного регулирования ЕС, Euroclear воспользовался возможностью, установленной в своих операционных правилах, и прекратил проведение любых операций в рублях, заключают они.