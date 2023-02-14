МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем субсидий закрытым аэропортам юга России в 2023 году будет сопоставим с объемом прошлого года, Росавиация направила в Минтранс методику расчета и проект постановления, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. Турецкий аэропорт Хатай возобновил работу после землетрясений

"В таких же объемах примерно, как это происходило в прошлом году. Методику расчета и проект постановления мы отправили в Минтранс. Там логика та же: у нас базовый 2021 год, и от него мы отталкиваемся, чтобы компенсировать расходы закрытых аэропортов", — сказал Нерадько, отвечая на вопрос о том, какой объем субсидий Росавиация запросила для южных аэропортов.

"Сейчас мы посчитали (объем субсидий — ред.) за декабрь-март. Сумма такой же будет (как в прошлом году — ред.)", — отметил он.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В прошлом году на субсидии закрытым аэропортам было выделено порядка 6,7 миллиарда рублей, сообщала на прошлой неделе замруководителя Росавиации Наталья Андрианова.