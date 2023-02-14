МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Количество состоятельных клиентов, которые готовы вкладываться в акции, сократилось вдвое, рассказала журналистам генеральный директор управляющей компании "Альфа-капитал" Ирина Кривошеева. Нестандартно, но факт: как еще можно пополнить личный бюджет

Предпочтения состоятельных клиентов за последнее время изменились, рассказала она. "По активам, если раньше у нас 64% клиентов говорили, что они готовы вкладываться в акции, то сейчас это только 32%. То есть в два раза сократилось количество состоятельных клиентов, которые готовы вкладываться в акции", — сообщила она.

"При этом если говорить о регионах, то в шесть раз увеличился спрос на Ближний Восток и в три раза увеличился спрос на Азию", — добавила Кривошеева.

УК "Альфа-капитал" относит к категории состоятельных 8 тысяч своих клиентов. Самому старшему из них 93 года. "Надо отдать должное, что клиенты в прошлом году и в этом продолжают вести себя крайне спокойно, осознанно и сдержанно", — отметила Кривошеева.

Она добавила, что коло 38% состоятельных клиентов управляющей компании "Альфа-капитал" готовы отказаться от инвестиций на фондовом рынке в случае разблокировки их активов.

Компания провела опрос состоятельных клиентов относительно того, что они будут делать с заблокированными активами, если они будут разблокированы. "Оказалось, что только 2% состоятельных клиентов — это те, у кого вообще нет ничего заблокированного, то есть 98% состоятельных клиентов так или иначе, в той или иной степени страдают от того, что часть активов у них заблокирована", — сообщила Кривошеева.

"Для нас важный аспект связан с тем, что 24% клиентов уже сейчас говорят о том, что если завтра разблокируют — мы выведем (средства из инструментов фондового рынка — ред.) в депозиты и деньги. А еще 14% говорят, что мы пойдем и купим недвижимость. Для нас это безусловно тема для анализа и безусловно зона риска, как и для всего рынка", — сказала она.

"Фактически 38% клиентов говорят о том, что если завтра (разблокируют активы — ред.), то мы переждем и пойдем другим путем", — добавила Кривошеева.

При этом 32% отпрошенных в случае разблокировки активов готовы реинвестировать их в российские активы, 9% хотят оставить все без изменений, 18% — инвестировать в иностранные активы. УК "Альфа-капитал" относит к категории состоятельных 8 тысяч своих клиентов. Самому старшему из них 93 года.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.