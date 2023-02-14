ЕРЕВАН, 14 фев — ПРАЙМ. Министр финансов Армении Ваге Ованнисян считает сотрудничество с российским коллегами эффективным, он также выразил надежду, что тесное взаимодействие поможет развитию профессионального потенциала, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США пообещал усилить давление на страны, поддерживающие Россию

"Ованнисян высоко оценил сотрудничество, сложившееся с министерством финансов Российской Федерации, выразив надежду, что налаженное тесное взаимодействие между министерствами и обмен опытом будут способствовать развитию и совершенствованию профессионального потенциала", — сказано в сообщении на сайте армянского Минфина по результатам встречи с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным.

Посол поздравил Ованнисяна с назначением на должность министра финансов и пожелал ему плодотворной работы. "В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего развития и расширения экономического сотрудничества между двумя странами", — сообщили в пресс-службе.