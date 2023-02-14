МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Проект карт рассрочек "Свобода" интегрируется в "Национальную систему рассрочек "Халва". С 27 марта около миллиона клиентов, которых переведут на обслуживание в Совкомбанк, смогут совершать покупки в более чем 250 тысячах магазинах-партнерах с увеличенным сроком рассрочки до 18 месяцев, кэшбэком до 10%, процентом на остаток собственных средств в размере до 12% и другими преимуществами "Халвы", сообщили в банке. Совкомбанк назвал новые условия рассрочки на китайские автомобили

В результате присоединения все заинтересованные стороны, включая клиентов и партнеров обоих проектов, получат доступ к новым возможностям. Сделка одномоментно приведет к увеличению покупательского трафика и среднего чека.

Аналитики подчеркивают новый масштаб бизнеса и увеличение оборотов по портфелю для Совкомбанка, верный фокус на профильных направлениях и снижение уровня кредитного риска — для Хоум Кредита. По прогнозам экспертов, конкуренция в сегменте банковских карт с кредитным лимитом усилится, что позитивно скажется в будущем и на условиях для конечного потребителя.

"Присоединение к национальной системе рассрочек "Халва" портфеля карт "Свобода" является логичным этапом завершения конкуренции разных карт рассрочек между собой. Банк в рамках сделки получает базу лояльных карточных клиентов, уже принявших модель рассрочки при совершении покупок, и продолжает активно масштабировать карты рассрочки в опережающем темпе" — прокомментировал сделку первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Банк Хоум Кредит принял решение закрыть направление карт рассрочки. При этом нам важно обеспечить для своих клиентов возможность продолжать пользоваться выпущенными картами. Мы нашли способ трансформации этих карт в карту "Халва". Клиентам для этого не надо предпринимать никаких действий, переход будет осуществлен автоматически. "Халва" — лидер рынка карт рассрочки. В результате новая программа даст пользователям более широкие возможности по сравнению с теми, что были ранее" — отметил председатель правления Банка Хоум Кредит Александр Скабара.