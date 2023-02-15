МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации России перенесет заседание на 22 февраля из-за необходимости рассмотреть изменения в бюджетное и налоговое законодательства, заявил вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев. Минфин и Минстрой подготовят поправки в бюджетное законодательство

"Перенос заседания с 1 марта на ближайшую среду вызван необходимостью до конца месяца рассмотреть важные для бюджета страны законы", — сказал он.

По словам сенатора, необходимо в срочном порядке рассмотреть два ключевых закона с особым социальным значением.

Вице-спикер выразил надежду, что Госдума примет документы к назначенному сроку.