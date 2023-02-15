Вице-спикер Журавлев: СФ проведет заседание 22 февраля из-за важных для бюджета законов
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации России перенесет заседание на 22 февраля из-за необходимости рассмотреть изменения в бюджетное и налоговое законодательства, заявил вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев.
"Перенос заседания с 1 марта на ближайшую среду вызван необходимостью до конца месяца рассмотреть важные для бюджета страны законы", — сказал он.
По словам сенатора, необходимо в срочном порядке рассмотреть два ключевых закона с особым социальным значением.
Вице-спикер выразил надежду, что Госдума примет документы к назначенному сроку.
https://1prime.ru/finance/20230215/839806574.html
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