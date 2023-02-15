МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, по итогам прошлого года опустился до значения четырех подделок на 1 миллион банкнот, что стало минимальным значением с 2011 года, свидетельствуют данные Банка России. Москвич купил "волшебную" бумагу за 23 тысячи долларов

"Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, снизился по сравнению с 2021 годом и составил четыре подделки на 1 миллион банкнот, находящихся в обращении", — сообщил регулятор.

Так, за прошлый год в банковской системе Российской Федерации были обнаружены 22 874 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 14 184 пятитысячные банкноты, 4 336 банкнот номиналом 2 тысячи рублей и 3 637 поддельных банкнот номиналом в 1 тысячу рублей.

Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (30).

Также были выявлены 183 поддельные монеты номиналом 10 рублей, 83 монеты по 5 рублей и три поддельные монеты номиналом 1 рубль.

Поддельных банкнот иностранных государств было выявлено 1 811. Среди подделок большинство составили поддельные доллары (1 558 штук). Поддельных банкнот евро было обнаружено 238. Кроме того, были обнаружены поддельные юани (10 штук), фунты стерлингов (три) и норвежские кроны (две банкноты).