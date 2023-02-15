ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает на принятие законопроекта об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) третьего типа в течение 2023 года, заявил зампред регулятора Филипп Габуния. Владельцы ИИС сохранят льготы по НДФЛ при переводе бумаг из-за санкций

"Я рассчитываю, что в течение этого года будет принят соответствующий законопроект. Там будет переходный период, сейчас (его длительность — ред.) обсуждается", — сказал он журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Габуния также отметил, что сейчас обсуждается, возможно ли будет открывать ИИС первого и второго типов после запуска нового варианта счетов, при этом все действующие ИИС останутся.

Банк России сообщал в ноябре 2022 года, что совместно с правительством намерен улучшать механизм ИИС, в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы. В частности, ЦБ РФ планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования десять лет.

По таким счетам также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в декабре 2022 года говорила, что ЦБ РФ ждет в 2023 году принятия законодательства по ИИС-3, тогда как сам механизм заработает в 2024 году, — он придет на смену ИИС-1 и ИИС-2.