МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Проведение расчетов через платежные системы из дружественных стран, которое, по сообщению СМИ, предложил разрешить бизнесу Минфин РФ, технически возможны, но такие платежи будут занимать больше времени, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Банк России создал департамент организации международных расчетов

Как ранее в среду сообщила газета "Ведомости", Минфин зафиксировал среди крупнейших российских бизнесменов интерес к использованию иностранных платежных систем из дружественных стран для личных и корпоративных расчетов, в том числе трансграничных. И министерство предложило разрешить такие расчёты. С 2021 года использование иностранных электронных кошельков в коммерческих целях запрещено.

На вопрос, кто из стран мог бы присоединиться к таким расчетам, Пермяков ответил, что, вероятнее всего, это будут некоторые страны БРИКС, но вряд ли Китай или Индия. "Может быть, кто-то из СНГ", — добавил он.

При этом, по мнению эксперта, "есть ряд технических трудностей": цепочка становится длиннее, возможность вмешаться в платёжную операцию увеличивается, а платежи будут идти дольше.

"Но все решаемо в рамках существующих технологий", — подчеркнул он.