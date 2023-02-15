ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. Имеющиеся на российском рынке продукты страхования кибберрисков физлиц являются комплементарными, иногда покрывая меньше, чем должно быть по закону, именно поэтому ЦБ хочет расширить перечень попадающих под такое страхование случаев, но социальную инженерию в полном объеме включать туда не намерен, заявил зампред Банка России Филипп Габуния. ЦБ составил портрет наиболее уязвимого для мошенников клиента банка

"Те продукты, которые я видел сегодня, я бы назвал их комплементарными. У них покрытие иногда уже, чем то, что по закону кредитная организация и так должна возместить физическому лицу", — сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Позже зампред ЦБ пояснил журналистам, что ЦБ хочет расширить покрытие, которое есть сегодня, как раз из-за того, что страховка покрывает меньше, чем банк и так должен компенсировать. "Мы хотим перечень случаев расширить, но социальная инженерия в полном объеме включаться туда вряд ли будет", — заявил он. ЦБ отметил сдержанную динамику кредитования населения в России в январе

"Это развитие того, когда мы пытаемся бороться с пустыми страховыми продуктами, которые страховкой не являются, а используются, чтобы каким-то образом перенести процентную нагрузку или чтобы ввести в заблуждение гражданина", — заключил Габуния.

В декабре 2021 года ЦБ опубликовал проект основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы, в котором заявил, что намерен заняться развитием страхования рисков и потерь россиян от кибермошенников. По данным ЦБ, сотни тысяч россиян ежегодно страдают от телефонных и интернет-мошенников, большинство из которых используют приемы социальной инженерии. В связи с этим регулятор планирует сформировать правовые подходы к "снижению ответственности потребителей финансовых услуг" и развитию страхования их рисков и потерь.