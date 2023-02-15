МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Общая выручка "Яндекса" по US GAAP в четвертом квартале 2022 года выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 164,8 миллиарда рублей, сообщила компания. Редомициляция VK и отчет "Яндекса"

"Выручка Яндекса в четвертом квартале 2022 выросла на 49% и составила 164,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Скорректированная чистая прибыль в четвертом квартале 2022 года составила 747 миллионов рублей, скорректированный показатель EBITDA — 17,2 миллиарда против 20 миллиардов рублей в третьем квартале.

Выручка "Поиска и портала" в четвертом квартале по сравнению с показателем предшествовавшего года выросла на 47% — до 69,7 миллиарда рублей. "Рост обеспечен улучшением качества поиска и рекламных технологий. В последующих периодах мы ожидаем постепенную нормализацию темпов роста рекламной выручки в связи с аннуализацией эффектов, возникших на рекламном рынке в 2022 году", — пояснили в компании.

Выручка от умных устройств выросла на 189% в годовом выражении и составила 11,7 миллиарда рублей. Уточняется, что с 2018 года было продано более 5 миллионов умных устройств. Количество поездок сегмента Mobility (такси, каршеринг, аренда самокатов) увеличилось на 17% год к году.

"Фокус в… 2022 — повышение операционной эффективности, финансовая устойчивость, развитие продуктов и сервисов. Как итог — выручка "Яндекса" в 2022 году выросла на 46% по сравнению с 2021 и составила 521,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года "Яндекс" сообщил, что приостановил опционную программу для сотрудников, теперь опционную часть дохода заменят повышением оклада и премий. Так, на единовременные и опционные выплаты было направлено 18,5 миллиарда рублей за 2022 год.

Акционерная структура Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") построена следующим образом: семейный траст Аркадия Воложа владеет 8,5% капитала, или 45,1% голосов, другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2%, или 6,6% голосов. Владельцы до IPO владеют 0,7% капитала, или 2% голосов всей группы. Акции в свободном обращении составляют 87,6% капитала, или 46,3% голосов.