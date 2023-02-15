БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Постпреды государств Евросоюза в ходе заседания в Брюсселе в среду утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, сообщило представительство председательствующей в ЕС Швеции. Credit Suisse заморозил треть российских активов в Швейцарии, пишут СМИ

"Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и иммобилизованных российских активов для поддержки восстановления Украины", — сказано в сообщении в Twitter.

Ранее представительство Швеции сообщило, что создаваемая Советом ЕС специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, а также проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, процитированным в шведском представительстве, "Россия должна заплатить за восстановление Украины". "В то же время эта задача ставит сложные вопросы, это должно быть сделано в соответствии с законами ЕС и международным правом, в настоящее время прямого механизма нет", — отметил шведский премьер.

Ожидается, что группу возглавит Швеция. Ее непосредственным руководителем станет генеральный директор Национального управления по внешней торговле Андерс Анлид.

Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".