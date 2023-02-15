МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российские кредитные организации в декабре прошлого года выдали 176,2 тысячи рублевых ипотечных жилищных кредитов на 696,9 миллиарда рублей, что является рекордом за всю историю наблюдений, сообщили в Банке России. Аналитик оценила влияние всеобщей льготной ипотеки на экономику

"В декабре 2022 года наблюдался характерный для последнего месяца года всплеск активности на рынке ипотечного кредитования. Кредитные организации предоставили 176,2 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 696,9 млрд рублей, что является историческим максимумом по объему выдачи за весь период наблюдения (предыдущее рекордное значение было зафиксировано в декабре 2021 года — 641,3 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении регулятора.

Количество выданной ипотеки при этом снизилось по сравнению с декабрем 2021 года на 8,4%.

В то же время задолженность по ипотечным кредитам составила в декабре 13,84 триллиона рублей. Также из данных регулятора следует, что "плохих" долгов у россиян в декабре накопилось на 55,43 миллиарда рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по жилищным кредитам в декабре упала до 6,65% с 7,11% в ноябре.

Срок ипотечного кредитования в России в декабре снова обновил исторический максимум, увеличившись до 24 лет и 1 месяца.