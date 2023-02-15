Швейцария следит за обсуждением конфискации активов Банка России
Власти Швейцарии следят за обсуждением возможности конфискации валютных резервов ЦБ России
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ЖЕНЕВА, 15 фев — ПРАЙМ. Швейцария внимательно следит за дискуссиями на международном уровне о возможности конфискации валютных резервов ЦБ РФ и другого имущества российского государства, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"На международном уровне также обсуждается возможность конфискации валютных резервов российского Национального банка и другого имущества российского государства, а также возможность ужесточения уголовных норм, применимых в случае нарушения действующих санкций лицами, на которых эти санкции распространяются. Швейцария внимательно следит за этими размышлениями", — сказано в документе.
Правительство Швейцарии ранее сочло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, в соответствии с действующим законодательством является незаконной.
Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
https://1prime.ru/finance/20230215/839812600.html
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