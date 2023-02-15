ЖЕНЕВА, 15 фев — ПРАЙМ. Швейцария внимательно следит за дискуссиями на международном уровне о возможности конфискации валютных резервов ЦБ РФ и другого имущества российского государства, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Посол России в Лондоне: Британия готовится конфисковать российские активы

"На международном уровне также обсуждается возможность конфискации валютных резервов российского Национального банка и другого имущества российского государства, а также возможность ужесточения уголовных норм, применимых в случае нарушения действующих санкций лицами, на которых эти санкции распространяются. Швейцария внимательно следит за этими размышлениями", — сказано в документе.

Правительство Швейцарии ранее сочло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, в соответствии с действующим законодательством является незаконной.

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).