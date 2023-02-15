МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий право суда взыскивать в доход РФ акции и иное имущество при нарушении порядка осуществления иностранных инвестиций в российские стратегические хозяйственные общества. Госдума одобрила возможность покупки бумаг российских регионов без теста

Документ уточняет правовые последствия недействительности сделок, совершенных с нарушением закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества стратегического значения, пояснял на прошлой неделе замглавы ФАС России Андрей Цыганов.

Сейчас сделки, совершенные с нарушением этого закона, когда устанавливается контроль иностранного инвестора над российским стратегическим хозяйственным обществом, считаются ничтожными. Предметом законопроекта является вопрос о том, как применять последствия ничтожной сделки в тех или иных случаях, отмечал Цыганов.

По его словам, законопроект предполагает, что суд имеет право взыскать в доход РФ акции, доли в уставных капиталах российских стратегических хозобществ, незаконно приобретенное имущество, а также доходы от его использования, если иностранный инвестор установил контроль над таким обществом в нарушение соответствующего закона. Госдума денонсирует соглашения с Латвией по налогам

"Это крайне важные изменения. Такие недобросовестные инвесторы в стратегической сфере своими действиями могут нанести вред безопасности нашего государства — это очевидно", — заявил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. У комитета, по его словам, есть ряд замечаний к тексту законопроекта, однако в целом он "отвечает актуальным вызовам и имеет важное значение для защиты национальных интересов".

Кроме того, законопроект позволяет в судебном порядке взыскивать с иностранного инвестора по иску российского стратегического хозобщества причиненные ему убытки (в том числе упущенную выгоду), а также возмещать вред имуществу, связанный с недобросовестным осуществлением таким инвестором своих прав.