МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ выработает с бизнесом консолидированную позицию по разовому платежу в бюджет из прежних сверхдоходов, пока нет решения ни по его размеру, ни по форме, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. Минфин разместил ОФЗ на 133,9 миллиарда рублей при спросе в 229,9 миллиарда

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

Глава РСПП Александр Шохин на это заявил, что подобный однократный взнос от компаний невыполним по ряду причин, в том числе из-за разницы принятия решений по таким вопросам в компаниях. Он предложил ввести "непредвиденный налог" на законодательном уровне, но уже со следующего года.

"В какой форме этот платеж будет сделан — надо обсудить с бизнесом и будем выходить на консолидированную позицию. Но это точно не будет изменение в действующих налогах", — сказал Сазанов.

По словам Сазанова, речи о введении нового налога не идет. "Здесь возможно введение сбора какого-то, либо добровольное. Здесь надо это обсуждать с бизнесом и выходить с ними на консолидированную позицию. Сначала надо определиться с размером этого платежа и того, как он будет считаться, а потом уже с той формой, в которой он будет реализован. Пока мы еще даже не определились с тем, как он будет считаться и с его размером", — пояснил он.

"Поэтому как только мы здесь найдем консолидированную позицию с бизнесом, то следующим шагом будет определиться с формой его реализации. То есть это может быть обязательный платеж, может быть добровольный", — добавил Сазанов.

По его мнению, для бизнеса будет лучше, если этот платеж станет обязательным. "Думаю, да, но здесь лучше их точку зрения спросить", — заключил он.Налогообложение работающих удаленно из-за рубежа сотрудников российских компаний все еще обсуждается, вопрос не закрыт, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Он напомнил, что Минфин предложил закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ.

"Новой версии не существует, из правительства документ не вышел. Кто-то там, может, видел промежуточную версию, но это не та версия даже, которая сейчас обсуждается. Когда выйдет законопроект из правительства, тогда и можно будет это обсуждать. А пока он не вышел, обсуждение продолжается. Вопрос не закрыт", — сказал он, отвечая на вопрос о том, существуют ли обновления в рамках проекта и существует ли новая версия проекта закона.

Он также добавил, что вопрос о том, какая ставка налога может быть, тоже всё ещё обсуждается.

"Этот вопрос по-прежнему обсуждается. Он не ушел с повестки. Окончательного решения просто нет", — добавил он.

Кроме того, Сазанов заявил, что налогообложение работающих удаленно из-за рубежа сотрудников российских компаний все еще обсуждается, вопрос не закрыт.

Он напомнил, что Минфин предложил закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ.

"Новой версии не существует, из правительства документ не вышел. Кто-то там, может, видел промежуточную версию, но это не та версия даже, которая сейчас обсуждается. Когда выйдет законопроект из правительства, тогда и можно будет это обсуждать. А пока он не вышел, обсуждение продолжается. Вопрос не закрыт", — сказал он, отвечая на вопрос о том, существуют ли обновления в рамках проекта и существует ли новая версия проекта закона.

Он также добавил, что вопрос о том, какая ставка налога может быть, тоже всё ещё обсуждается.

"Этот вопрос по-прежнему обсуждается. Он не ушел с повестки. Окончательного решения просто нет", — добавил он.