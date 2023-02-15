МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ выработает с бизнесом консолидированную позицию по разовому платежу в бюджет из прежних сверхдоходов, пока нет решения ни по его размеру, ни по форме, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.

Минфин РФ

Минфин разместил ОФЗ на 133,9 миллиарда рублей при спросе в 229,9 миллиарда

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

Глава РСПП Александр Шохин на это заявил, что подобный однократный взнос от компаний невыполним по ряду причин, в том числе из-за разницы принятия решений по таким вопросам в компаниях. Он предложил ввести "непредвиденный налог" на законодательном уровне, но уже со следующего года.

"В какой форме этот платеж будет сделан — надо обсудить с бизнесом и будем выходить на консолидированную позицию. Но это точно не будет изменение в действующих налогах", — сказал Сазанов.

По словам Сазанова, речи о введении нового налога не идет. "Здесь возможно введение сбора какого-то, либо добровольное. Здесь надо это обсуждать с бизнесом и выходить с ними на консолидированную позицию. Сначала надо определиться с размером этого платежа и того, как он будет считаться, а потом уже с той формой, в которой он будет реализован. Пока мы еще даже не определились с тем, как он будет считаться и с его размером", — пояснил он.

"Поэтому как только мы здесь найдем консолидированную позицию с бизнесом, то следующим шагом будет определиться с формой его реализации. То есть это может быть обязательный платеж, может быть добровольный", — добавил Сазанов.

По его мнению, для бизнеса будет лучше, если этот платеж станет обязательным. "Думаю, да, но здесь лучше их точку зрения спросить", — заключил он.Налогообложение работающих удаленно из-за рубежа сотрудников российских компаний все еще обсуждается, вопрос не закрыт, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Он напомнил, что Минфин предложил закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ.

"Новой версии не существует, из правительства документ не вышел. Кто-то там, может, видел промежуточную версию, но это не та версия даже, которая сейчас обсуждается. Когда выйдет законопроект из правительства, тогда и можно будет это обсуждать. А пока он не вышел, обсуждение продолжается. Вопрос не закрыт", — сказал он, отвечая на вопрос о том, существуют ли обновления в рамках проекта и существует ли новая версия проекта закона.

Он также добавил, что вопрос о том, какая ставка налога может быть, тоже всё ещё обсуждается.

"Этот вопрос по-прежнему обсуждается. Он не ушел с повестки. Окончательного решения просто нет", — добавил он.

Кроме того, Сазанов заявил, что налогообложение работающих удаленно из-за рубежа сотрудников российских компаний все еще обсуждается, вопрос не закрыт.

Он напомнил, что Минфин предложил закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ.

"Новой версии не существует, из правительства документ не вышел. Кто-то там, может, видел промежуточную версию, но это не та версия даже, которая сейчас обсуждается. Когда выйдет законопроект из правительства, тогда и можно будет это обсуждать. А пока он не вышел, обсуждение продолжается. Вопрос не закрыт", — сказал он, отвечая на вопрос о том, существуют ли обновления в рамках проекта и существует ли новая версия проекта закона.

Он также добавил, что вопрос о том, какая ставка налога может быть, тоже всё ещё обсуждается.

"Этот вопрос по-прежнему обсуждается. Он не ушел с повестки. Окончательного решения просто нет", — добавил он.